В YouControl запустили анализ ФЛП по факторам риска

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YouControl запустил новый экспресс-анализ, который анализирует деятельность физлиц-предпринимателей. С его помощью любой пользователь может проверить своего контрагента ФЛП на предмет любых нарушений законодательства и рисковых факторов.
Об этом сообщается на портале YouControl.
“Отныне в YouControl работает экспресс-анализ, который помогает сохранить ваше время для проверки ФЛП. Система автоматически определяет наличие важных факторов, которые требуют более тщательного анализа. Результаты экспресс-анализа отображаются в первой вкладке карточки физического-лица предпринимателя. Цвет выделенного фактора покажет степень его важности и тщательность нужной проверки”, – говорится в сообщении.
Каждого предпринимателя система проверяет по следующим группам факторов:
“Правосубъектность”
“Квалификационные критерии”
“Рисковые виды деятельности”
“Рисковые институциональные изменения”
“Местонахождение”
“Задолженность”
“Санкции”
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