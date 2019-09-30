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В YouControl запустили анализ ФЛП по факторам риска

В YouControl запустили анализ ФЛП по факторам риска

YouControl запустил новый экспресс-анализ, который анализирует деятельность физлиц-предпринимателей. С его помощью любой пользователь может проверить своего контрагента ФЛП на предмет любых нарушений законодательства и рисковых факторов.

Об этом сообщается на портале YouControl.

“Отныне в YouControl работает экспресс-анализ, который помогает сохранить ваше время для проверки ФЛП. Система автоматически определяет наличие важных факторов, которые требуют более тщательного анализа. Результаты экспресс-анализа отображаются в первой вкладке карточки физического-лица предпринимателя. Цвет выделенного фактора покажет степень его важности и тщательность нужной проверки”, – говорится в сообщении.

Каждого предпринимателя система проверяет по следующим группам факторов:

“Правосубъектность”

  • Приостановлена государственная регистрация.
  • В состоянии прекращения.
  • Банкрот (есть сведения по делу о банкротстве или уже состоит на учете в контролирующем органе как таковой, который признан банкротом)

“Квалификационные критерии”

  • Недостаточный срок существования.

“Рисковые виды деятельности”

  • Основной вид деятельности — оптовая торговля
  • Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности

“Рисковые институциональные изменения”

  • Изменения в направлениях деятельности,
  • Малый срок деятельности.

“Местонахождение”

  • Местонахождение на оккупированной территории.

“Задолженность”

  • Налоговый долг,
  • Исполнительные производства.

“Санкции”

  • Компания под санкциями.

Чем полезна эта информация

  • Экспресс-анализ не указывает на уровень благонадежности ФЛП, а лишь обращает ваше внимание на факты деятельности предпринимателя, в которых могут крыться риски для вашего бизнеса.

Сколько стоит

  • Для тех, кто впервые регистрируется в YouControl, действует триал-версия — 24 часа бесплатно.
  • Для всех остальных такая аналитика доступна в тарифе «Суточный» (680 грн), «Месячный» (3750 грн в месяц) или «Стандартный» (30 000 грн в год).
По материалам Finance.UA
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