В YouControl запустили анализ ФЛП по факторам риска

YouControl запустил новый экспресс-анализ, который анализирует деятельность физлиц-предпринимателей. С его помощью любой пользователь может проверить своего контрагента ФЛП на предмет любых нарушений законодательства и рисковых факторов.

Об этом сообщается на портале YouControl.

“Отныне в YouControl работает экспресс-анализ, который помогает сохранить ваше время для проверки ФЛП. Система автоматически определяет наличие важных факторов, которые требуют более тщательного анализа. Результаты экспресс-анализа отображаются в первой вкладке карточки физического-лица предпринимателя. Цвет выделенного фактора покажет степень его важности и тщательность нужной проверки”, – говорится в сообщении.

Каждого предпринимателя система проверяет по следующим группам факторов:

“Правосубъектность”

Приостановлена государственная регистрация.

В состоянии прекращения.

Банкрот (есть сведения по делу о банкротстве или уже состоит на учете в контролирующем органе как таковой, который признан банкротом)

“Квалификационные критерии”

Недостаточный срок существования.

“Рисковые виды деятельности”

Основной вид деятельности — оптовая торговля

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности

“Рисковые институциональные изменения”

Изменения в направлениях деятельности,

Малый срок деятельности.

“Местонахождение”

Местонахождение на оккупированной территории.

“Задолженность”

Налоговый долг,

Исполнительные производства.

“Санкции”

Компания под санкциями.

Чем полезна эта информация

Экспресс-анализ не указывает на уровень благонадежности ФЛП , а лишь обращает ваше внимание на факты деятельности предпринимателя, в которых могут крыться риски для вашего бизнеса.

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