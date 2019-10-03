В Киеве подешевели частные дома

Стоимость частных домов в городской черте Киева снизилась до многолетнего минимума.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости портала DOM.RIA Анатолий Топал.

Фактически, сейчас можно приобрести коттедж в столице по цене 2006 года.

«Только за последних пять месяцев частные дома в Киеве в сегменте эконом и комфорт подешевели на 10–12%», – говорит Топал.

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Отдельный дом с участком от 5 до 8 соток в территориальных границах Киева уже можно купить за $70–90 тыс. Как правило, это жилье постройки 60-80-х годов прошлого века, часто с косметическим ремонтом и всеми коммуникациями, включая центральное водоснабжение и канализацию.