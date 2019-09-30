Экономика Украины замедлила рост (инфографика)

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 3,6% (+/-0,2).

Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, размещенном на сайте министерства.

Читайте также: НБУ намерен снизить инфляцию в Украине до 5%

По оценкам Министерства развития экономики, рост ВВП за январь-июль 2019 года составило 4,0%.

В январе-августе 2019 года замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) и составил 2,8% (на 3,7% за 7 месяцев 2019 года).