Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн

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Свой страховой стаж для будущей пенсии украинцы могут узнать с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе “Данные из реестра застрахованных лиц”.
Из реестра застрахованных лиц ПФУ можно узнать такие данные:
Как узнать о своем пенсионном стаже:
Также можно всю эту информацию просматривать и без ЭЦП, но для этого придется лично посетить ближайшее управление Пенсионного фонда и получить логин и пароль.
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