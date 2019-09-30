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Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн

Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн

Свой страховой стаж для будущей пенсии украинцы могут узнать с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе “Данные из реестра застрахованных лиц”.

Из реестра застрахованных лиц ПФУ можно узнать такие данные:

  • анкетные данные (ФИО, дата рождения, пол, место рождения);
  • адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места проживания);
  • данные паспорта (серия; номер; дата выдачи; кем выдан);
  • данные страхового свидетельства (номер; дата выдачи; кем выдан);
  • данные электронного пенсионного удостоверения (номер; дата выдачи; кем выдан);
  • данные о пересечении границы зоны АТО для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО);
  • данные о заработной плате лица – информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы за год и общая сумма заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии;
  • данные о страховом стаже лица – предоставляются данные о количестве дней работы, за которые страхователем были уплачены за лицо страховые взносы; информация предоставляется по всем годам и месяцам работы лица.

Как накопить себе на пенсию

Как узнать о своем пенсионном стаже:

  • На портале portal.pfu.gov.ua, выбрать “Данные из реестра застрахованных лиц” и в самом низу нажать “Вход”.
  • Выбрать физическое или юридическое лицо, тип электронной цифровой подписи, скачать файл с подписью и ввести пароль.
  • После этого появится доступ к просмотру всех юридических лиц, которые вносили за пользователя отчисления в пенсионный фонд за все годы с начала официального трудоустройства.

Также можно всю эту информацию просматривать и без ЭЦП, но для этого придется лично посетить ближайшее управление Пенсионного фонда и получить логин и пароль.

По материалам Finance.UA
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