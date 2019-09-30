Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн

Свой страховой стаж для будущей пенсии украинцы могут узнать с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе “Данные из реестра застрахованных лиц”.

Из реестра застрахованных лиц ПФУ можно узнать такие данные:

анкетные данные ( ФИО , дата рождения, пол, место рождения);

, дата рождения, пол, место рождения); адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места проживания);

данные паспорта (серия; номер; дата выдачи; кем выдан);

данные страхового свидетельства (номер; дата выдачи; кем выдан);

данные электронного пенсионного удостоверения (номер; дата выдачи; кем выдан);

данные о пересечении границы зоны АТО для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО );

для переселенцев (направление пересечения границы зоны и дата пересечения границы зоны ); данные о заработной плате лица – информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы за год и общая сумма заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии;

данные о страховом стаже лица – предоставляются данные о количестве дней работы, за которые страхователем были уплачены за лицо страховые взносы; информация предоставляется по всем годам и месяцам работы лица.

Как узнать о своем пенсионном стаже:

На портале portal.pfu.gov.ua , выбрать “Данные из реестра застрахованных лиц” и в самом низу нажать “Вход”.

Выбрать физическое или юридическое лицо, тип электронной цифровой подписи, скачать файл с подписью и ввести пароль.

После этого появится доступ к просмотру всех юридических лиц, которые вносили за пользователя отчисления в пенсионный фонд за все годы с начала официального трудоустройства.

Также можно всю эту информацию просматривать и без ЭЦП, но для этого придется лично посетить ближайшее управление Пенсионного фонда и получить логин и пароль.