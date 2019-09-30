В Налоговой объяснили, почему закон о "кэшбэке" исключает мошенничество с чеками

В Налоговой уверяют, что закон о “кэшбэке”, согласно которому покупатели смогут обращаться с жалобами в Налоговую о “неправильном” чеке, исключает возможность для манипуляций и не навредит бизнесу.

Об этом говорится в ответе ГНС на запрос ЭП.

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В РРО информация о проведенной расчетной операции не только передается в контролирующий орган, но и остается в фискальной памяти РРО.

“Если информация о проведенной с нарушением расчетной операции, которая будет предоставлена ​​потребителю, не подтвердится имеющейся информацией из фискальной памяти РРО и информационных баз ГНС, только тогда можно говорить о том, что выданный чек “неправильный”, – говорится в ответе.

“Практически невозможно подделать чек РРО таким образом, чтобы в нем совпали все реквизиты настоящего чека из этого РРО (в частности, номер чека именно для этого РРО, дата и время создания такого чека и т.п.) и при этом информация о нем отсутствовала в фискальной памяти РРО”, – подчеркивают в ГНС.

Еще сложнее, отмечают налоговики, подделать чеки в “программном РРО”.

“Подделать такой чек невозможно, поскольку он будет фискализирован на сервере контролирующего органа. Кроме того, часть фискального номера такого чека будет формироваться самим устройством (смартфоном, планшетом, компьютером), а другая часть – сервером контролирующего органа.

При подаче недобросовестным потребителем жалобы для получения “кэшбэка” практически исключается необходимостью полной идентификации такого жалобщика в Электронном кабинете. То есть, такой покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе. Это сводит риски возможных манипуляций с их подделкой к минимуму.