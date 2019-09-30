В Киеве появились автоугонщики по методу «деньги под дворниками»

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В Киеве активизировались мошенники, которые, выманивают водителей из салона при помощи денег на лобовом стекле, а сами тем временем угоняют автомобиль, сообщают активисты dtp.kiev.ua в Instagram.
Один из последних случаев такого преступления в украинской столице произошел возле одного из супермаркетов. К счастью, потенциальная «жертва» ранее уже знала о подобном способе угона авто, и поэтому не поддалась на него.
Автомобилист, выйдя из супермаркета и сев в свой автомобиль, вдруг увидел снаружи на лобовом стекле денежную купюру в 500 грн. Вместо того, чтобы выйти из авто и взять деньги, водитель заперся, завел двигатель и поехал. Одновременно с ним с парковки супермаркета тронулась иномарка без номеров, но с сильно затонированными стеклами. Преследовать грамотного водителя она не стала.
Подобный способ угона автомобилей не нов. Мы ранее о нем уже рассказывали. Напомним, что чаще всего купюры под дворники подкладывают на паркингах возле супермаркетов и ТЦ, и таким образом, чтобы водитель её сразу не заметил. Если водитель, заведя мотор, выходит из салона, чтобы взять купюру, на его место быстро садится преступник и уезжает.
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