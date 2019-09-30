В Украине ужесточится наказание за отказ в льготном проезде

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Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0893 “О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан”.
За это решение проголосовали 303 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.
Документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается:
Что изменится:
При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.
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