В Украине ужесточится наказание за отказ в льготном проезде

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0893 “О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан”.

За это решение проголосовали 303 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается:

Безосновательный отказ перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки таких граждан обусловлен, в том числе и недостаточно жесткой санкцией за это правонарушение.

Сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 136 гривен.

Что изменится:

Увеличение санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан со стороны водителей автомобильных транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Планируется определить, что это правонарушение влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен.

При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.