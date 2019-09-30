Мининфраструктуры хочет упростить автоперевозки с Беларусью

Министерство инфраструктуры Украины намерено подписать соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Республикой Беларусь.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Мы ждем совместных более решительных действий по развитию инфраструктуры. В ближайшее время мы будем подписывать соглашение о либерализации автомобильных перевозок”, – сказал он.

Криклий также отметил, что Украина и Беларусь уже ощущают определенную нехватку разрешений на грузовые автоперевозки.

“Мы хотим максимально упростить режим взаимоотношений, чтобы вкладывать энергию в инфраструктурные проекты и развитие экономики, а не тратить время на проверку каких-либо документов, которые, собственно, мешают этому процессу, – подчеркнул министр.

Он отметил, что одним из приоритетных заданий есть развитие летнего сообщения.

“Мы понимаем, что лучшие результаты будут достигнуты, если годовое сообщение заработает в трех странах – Украине, Беларуси и Польше. Тогда мы сможем обеспечить связь между Балтийским и Черным морем, и ситуация на транспортных маршрутах изменится кардинально. Но, несмотря на это, мы уже будем нарабатывать транспортное сообщение, чтобы обеим странам можно было импортировать и экспортировать грузы”, – добавил Криклий.