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Иностранцам могут ввести плату за проезд по украинским дорогам

Иностранцам могут ввести плату за проезд по украинским дорогам

В Кабинете Министров планируют сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве.

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“Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат”, – подчеркнул министр.

Криклий добавил, что в следующем году из госбюджета планируется получить дополнительные средства на дороги.

“Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель – отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть”, – заявил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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