Небанковские финансовые учреждения пожаловались Нацбанку на поставщика РРО

С начала октября 2019 года небанковские финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции, столкнулись с проблемой работы РРО. Монополист в поставке РРО для валютного рынка ООО «Резонанс» своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам.

Об этом сообщает ВАФК.

В связи с этим с 01 октября 2019 года все небанковские финансовые учреждения вынуждены были приспосабливать свои обменные курсы так, чтобы не возникало необходимости в округлении сумм. В противном случае, провести сделку купли-продажи валюты было невозможно.

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По многочисленным обращениям участников рынка председатель правления Ассоциации “ВАФК” Анна Замазеева обратилась в Национальный банк с просьбой посодействовать урегулированию ситуации на валютном рынке.

«В сложный период колебания курсов валюты, который вызван экономическими факторами, добавилась еще техническая причина, которая также повлияла на рост курса. Монопольное положение производителя РРО – это не только привилегия, но и большая ответственность перед всем рынком. Злоупотребление своим положением недопустимо. Именно поэтому Ассоциация «ВАФК» направила соответствующее обращение к регулятору», – прокомментировала Анна Замазеева.