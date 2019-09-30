Кравцов готовится к привлечению инвесторов для «Укрзализныци»

Руководитель Укрзализныци попрощался с последней серьезной преградой, которая мешала компании привлекать крупных инвесторов для модернизации.

Об этом написал в Facebook руководитель предприятия Евгений Кравцов.

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“Вчера Укрзализныцю исключили из перечня предприятий, запрещенных к приватизации. Это означает, что у нас будет возможность привлекать средства, необходимые для имплементации Стратегии развития от крупнейших мировых инвесторов. По базовому сценарию на ближайшие 5 лет нам нужно минимум 150 мрлд грн. Тратить их есть куда”, – пишет Кравцов.

Он отметил, что IPO – это стратегическая цель УЗ на ближайшие несколько лет. Это наиболее оптимальный инструмент для привлечения больших объемов инвестиций, который не создает долговой нагрузки для компании.

Он уверен, что произойдет и улучшение стандартов корпоративного управления в компании.