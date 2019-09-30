В Украине будут строить бетонные дороги по примеру Беларуси — Криклий

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В ближайшие 5 лет в Украине будут строить автодороги с применением современных технологий, среди которых и цементобетонные дороги по примеру Беларуси.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменком в рамках Второго форума регионов в Житомире.
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«Опыт Беларуси мы перенимаем. У нас даже есть организация «Белавтодор», которая наращивает свой потенциал, повышая конкуренцию. Ранее дороги не строились не только из-за отсутствия политической воли и других приоритетов, но также из-за отсутствия дорожного фонда. В этом году он будет рекордным и может получить около 75 мдрд грн, не считая поддержки международных финансовых организаций. В программе действий правительства мы поставили очень амбициозную цель по 24 тыс. км дорог в течение 4,5-5 лет. Там предусмотрено использование новых технологий, среди которых – цементобетонные дороги», – рассказал Криклий.
По его словам, цементобетонные дороги не являются панацеей, ведь все зависит от каждого конкретного участка.
Белорусский министр в свою очередь отметил, что в Беларуси модернизированы цементные заводы и ведется активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет.
«У нас в рамках государственной программы принято решение о сравнительном анализе строительства автомобильных дорог из асфальтобетона и цементобетона. Мы модернизировали свои цементные заводы и в течение последних лет ведем активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет. Практически все новое строительство – это цементобетонные дороги, и в будущем будем продолжать такую практику», – добавил Авраменко.
Оба министра примут участие в круглом столе по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять.
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