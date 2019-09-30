С начала года цены на новое жилье в Киеве выросли на 10%

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В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2,9%, или на 766 гривен, до 27 064 гривен/кв. м.
Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.
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С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, по сравнению с августом 2018 года – на 8,7%.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно августа составило:
В сентябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 19%, Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком и Соломенском – по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском – 7%, Днепровском, Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском – 4%.
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