С начала года цены на новое жилье в Киеве выросли на 10%

В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2,9%, или на 766 гривен, до 27 064 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.

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С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, по сравнению с августом 2018 года – на 8,7%.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно августа составило:

эконом-класс – рост на 2,6% до 20787 грн/кв.м;

комфорт-класс – рост на 0,2% до 24162 грн/кв.м;

бизнес-класс – снижение на 0,2% до 38343 грн/кв.м;

премиум-класс – рост на 1,6% до 58170 грн/кв.м.

В сентябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 19%, Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком и Соломенском – по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Деснянском – 7%, Днепровском, Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском – 4%.