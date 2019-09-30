По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,955 млн и 36,726 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 25), максимальный курс продажи доллара 26,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,32 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 57,681 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,7000 – 7 777

25,3000 – 10 000

25,2500 – 20 000

25,2000 – 33 333

25,2000 – 30 000

25,2000 – 35 000

25,1500 – 111 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1200 – 15 000

25,1500 – 10 000

25,1500 – 30 000

25,1500 – 25 000

25,1500 – 30 000

25,1500 – 20 000

25,1500 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3018 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1047 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.