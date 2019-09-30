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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,955 млн и 36,726 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 25), максимальный курс продажи доллара 26,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,32 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 57,681 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,7000 – 7 777
25,3000 – 10 000
25,2500 – 20 000
25,2000 – 33 333
25,2000 – 30 000
25,2000 – 35 000
25,1500 – 111 111
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1200 – 15 000
25,1500 – 10 000
25,1500 – 30 000
25,1500 – 25 000
25,1500 – 30 000
25,1500 – 20 000
25,1500 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3018 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1047 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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