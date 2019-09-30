Microsoft представила первые беспроводные наушники Surface Earbuds (фото, видео)

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Microsoft анонсировала свои первые полностью беспроводные наушники Surface Earbuds с шумоподавлением и управлением жестами.
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В Surface Earbuds есть сенсорная область для управления с помощью касаний и жестов: можно переключать треки, регулировать громкость и отвечать на звонки. Кроме того, владельцы Android-устройств с помощью нескольких простых касаний могут запускать Spotify.
Каждый наушник оборудован двумя микрофонами, которые помогают снизить уровень шума при разговоре. В комплекте идёт зарядный кейс, обеспечивающий до 24 часов автономной работы. В самих же наушниках встроенного аккумулятора хватает на 8 часов прослушивания музыки без подзарядки.
Microsoft также добавила интеграцию с приложениями Office, что позволяет переключать слайды в презентации PowerPoint, делать заметки и перевод в режиме реального времени. Наушники Surface Earbuds поступят в продажу позднее в этом году по цене $249.
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