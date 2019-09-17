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По следам AirPods: Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3 (фото)

По следам AirPods: Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3 (фото)

Huawei представила наушники новой формы, чтобы решить проблему выпадения их из ушей, на которую часто жаловались пользователи AirPods.

Об этом Huawei рассказала на презентации.

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В компании заявляют, что активная система шумоподавления FreeBuds 3 позволяет убирать до 15 дБ внешнего шума. В наушниках также есть встроенный сенсор, который улавливает вибрацию, передающуюся через кости. Он позволяет лучше транслировать голос во время звонка. Микрофоны прикрыты специальной заслонкой, которая призвана уменьшить шум ветра.

Huawei уверяют, что FreeBuds 3 отлично подойдут для геймеров, поскольку в них реализована очень маленькая задержка передачи звука — всего 190 мс.


Фото: Huawei

Изготовитель обещает автономность самих наушников на уровне 4 часов, а батарейка в зарядном кейсе дает еще 20 часов. Время зарядки наушников в кейсе с нуля до 100% — около часа.

Традиционно подключение наушников к смартфону происходит сразу после открытия зарядного кейса.


Фото: Huawei

На презентации цены на FreeBuds 3 и сроки их появления в продаже пока не уточнялись. Но в украинском представительстве Huawei отмечают, что FreeBuds 3 будут доступны ориентировочно в ноябре по цене $200.

По материалам НВ
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