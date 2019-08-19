Huawei и Gentle Monster начнут продавать умные очки (видео)

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На конференции Huawei P30 в Париже китайская корпорация показала смарт-очки, созданные в партнерстве с корейской компанией Gentle Monster.
На сайте Gentle Monster некоторое время была открыта страница с предзаказом линейки Huawei Smart за 1999 юаней (284 доллара).
Умные очки получат два динамика и микрофон. Пользователи смогут ответить на звонок или сбросить, коснувшись нужной скобки на очках.
Устройство сможет заряжаться без проводов от собственного чехла, встроенный аккумулятор – на 2200 мАч. Уровень пыле/влагозащиты – IP67.
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