Huawei и Gentle Monster начнут продавать умные очки (видео)

На конференции Huawei P30 в Париже китайская корпорация показала смарт-очки, созданные в партнерстве с корейской компанией Gentle Monster.

На сайте Gentle Monster некоторое время была открыта страница с предзаказом линейки Huawei Smart за 1999 юаней (284 доллара).

Умные очки получат два динамика и микрофон. Пользователи смогут ответить на звонок или сбросить, коснувшись нужной скобки на очках.

Устройство сможет заряжаться без проводов от собственного чехла, встроенный аккумулятор – на 2200 мАч. Уровень пыле/влагозащиты – IP67.