Как получить выгодный кредит наличными?

Сегодня, кажется, получить кредит наличными человеку, у которого возникли временные финансовые трудности, совсем не проблематично.

Но понять, где выгоднее взять необходимую сумму и на каких условиях различные финансовые учреждения работают с заемщиками — бывает довольно сложно.

Рассмотрим же основные пути получения кредита наличными, их плюсы и минусы.

Кредит наличными в банке

Банковские учреждения способны выдавать кредиты разного размера, от потребительских до обеспечивающих.

Для получения даже небольших сумм заемщику необходимо доказать свою финансовую состоятельность, предоставив справку о доходах.

К сожалению, это не всегда возможно. К тому же, даже если особа имеет этот документ, сумма заработной платы “на бумаге” может существенно отличаться от реальной. Но банк будет учитывать именно эту справку.

Если же клиенту требуется существенная сумма и он имеет правоустанавливающие документы на объект недвижимости или транспортное средство — банк предоставит заемщику кредит под залог.

Надо отметить, что каждый клиент при обращении проходит тщательную проверку, для которой ему нужно предоставить пакет определенных документов. На основании полученных данных и анализа кредитной истории клиента банком и выносится окончательное решение. Если ответ отрицателен — узнать о причине отказа невозможно.

Кредит от частного лица

В случае потребности в небольшой сумме денег, наличные от частного заимодателя можно получить без документов, подтверждающих платежеспособность. Гарантией в сделке является расписка заемщика, в которой он обязуется отдать долг с процентами в четко определенный срок.

Если же сумма займа является весомой, то заимодателю понадобятся дополнительные гарантии и клиенту придется оформить кредит под залог имущества.

В сфере таких финансовых отношений комиссия за кредит — наивысшая. К тому же, соглашения с приватными заимодателями априори довольно рискованны ввиду большого количества шарлатанов и далеко не всегда законных методов давления на должников.

Кредит наличными от МФО (микрофинансовых организаций)

Воспользоваться услугами МФО в случаях, имеющих определенное совпадение обстоятельств — часто один из лучших вариантов решения финансовой проблемы.

Получить необходимую сумму денег и выгодно взять кредит при помощи этих кредитных провайдеров можно на удивление легко и быстро.

Для МФО не важно, официально ли Вы трудоустроены, сколько времени проработали на последнем месте работы, имеете ли постоянный доход, какого размера Ваша реальная заработная плата, студент Вы или пенсионер.

не важно, официально ли Вы трудоустроены, сколько времени проработали на последнем месте работы, имеете ли постоянный доход, какого размера Ваша реальная заработная плата, студент Вы или пенсионер. Вам не нужно иметь при себе никаких документов для получения кредита, кроме паспорта и идентификационного кода.

Вам срочно нужны деньги и нет времени ждать? Решение о предоставлении займа принимается в течение 30 минут.

МФО гораздо лояльнее относятся к людям с плохой кредитной историей или наличием обязательств в других финансовых учреждениях и могут предоставить кредит даже при таких обстоятельствах.

Конечно, комиссия за кредит здесь выше, чем в банковских организациях. Это обусловлено понятными рисками в этой сфере.

Но некоторые МФО оформляют беспроцентный кредит новым клиентам, а также проводят многочисленные акции и предоставляют бонусные промокоды.

К числу проверенных кредитных провайдеров относится и сервис Готивнычка. Вы всегда можете обратиться к нам в случае наступления временной финансовой нестабильности и получить необходимую сумму на выгодных условиях.