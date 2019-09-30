Государственный фонд Норвегии продаст акции нефтегазовых компаний на $6 млрд

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Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший фонд национального благосостояния в мире, получил разрешение правительства на продажу акций производителей нефти и газа на сумму $5,9 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Такое предложение фонд вынес еще в 2017 году, и тогда оно шокировало рынки, отмечает агентство. Тогда предлагалось распродать бумаги на $40 млрд с целью снижения рисков для Норвегии, связанных с возможным падением цен на нефть и природный газ.
В результате объем был скорректирован в сторону снижения в рамках политического компромисса, призванного защитить крупнейшие нефтяные компании мира.
По данным на середину сентября, в портфеле фонда находились акции 95 нефтегазовых компаний, на них приходилось 0,8% инвестиций. Правительство заявило, что фонд будет избавляться от них «постепенно с течением времени».
Общая стоимость активов норвежского госфонда на 2 октября превышает $1,06 трлн. Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тысяч компаний. Значительную долю в портфеле занимают акции Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (владелец Google) и Royal Dutch Shell.
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