Государственный фонд Норвегии продаст акции нефтегазовых компаний на $6 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший фонд национального благосостояния в мире, получил разрешение правительства на продажу акций производителей нефти и газа на сумму $5,9 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Такое предложение фонд вынес еще в 2017 году, и тогда оно шокировало рынки, отмечает агентство. Тогда предлагалось распродать бумаги на $40 млрд с целью снижения рисков для Норвегии, связанных с возможным падением цен на нефть и природный газ.

В результате объем был скорректирован в сторону снижения в рамках политического компромисса, призванного защитить крупнейшие нефтяные компании мира.

По данным на середину сентября, в портфеле фонда находились акции 95 нефтегазовых компаний, на них приходилось 0,8% инвестиций. Правительство заявило, что фонд будет избавляться от них «постепенно с течением времени».

Общая стоимость активов норвежского госфонда на 2 октября превышает $1,06 трлн. Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тысяч компаний. Значительную долю в портфеле занимают акции Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (владелец Google) и Royal Dutch Shell.