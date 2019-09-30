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Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии

Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии

С начала октября в Украине стартовал процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В платежках за октябрь, которые в ноябре получат клиенты “Киевских энергетических услуг”, уже не будет отдельно указана сумма компенсации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевских энергетических услуг.

«Все необходимые данные по начисленным льготам поставщику электроэнергии будет предоставлять управление социальной защиты населения. Поэтому киевлянам не нужно лично обращаться в компанию, чтобы подтвердить свое право на получение льгот», – говорится в сообщении

Киевляне, имеющие право на льготы, могут получить их:

  • наличными на свой счет в «Ощадбанке». Что для этого нужно? Обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты населения. В таком случае, в платежке будет отражена вся сумма за потребленную электроэнергию, без учета льготы. Именно ее в полном объеме должен уплатить клиент.
  • в безналичной форме. Что для этого нужно? Управление социальной защиты населения будет ежемесячно формировать реестр начисленных льгот и отправлять их для проверки в Министерство социальной политики Украины. Они, в свою очередь, будут передавать данные в «Ощадбанк» для перевода средств на счета клиентов. В платежках таких клиентов сумма за использованную электроэнергию будет автоматически уменьшена на размер льготы.

Справка Finance.ua:

  • Для назначения субсидии необходимо своевременно оплачивать счета за электроэнергию.
  • Задолженность на сумму от 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан) является основанием для отказа органами социальной защиты в предоставлении субсидии.

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По материалам Finance.UA
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