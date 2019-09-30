Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии

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С начала октября в Украине стартовал процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В платежках за октябрь, которые в ноябре получат клиенты “Киевских энергетических услуг”, уже не будет отдельно указана сумма компенсации.
Об этом сообщает пресс-служба Киевских энергетических услуг.
«Все необходимые данные по начисленным льготам поставщику электроэнергии будет предоставлять управление социальной защиты населения. Поэтому киевлянам не нужно лично обращаться в компанию, чтобы подтвердить свое право на получение льгот», – говорится в сообщении
Киевляне, имеющие право на льготы, могут получить их:
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