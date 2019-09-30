Американцы успешно запустили беспилотный поезд

В американском штате Колорадо успешно провели тестовый запуск тяжелого грузового поезда в беспилотном режиме: три локомотива и 30 груженых вагонов, перевозящих 4725 тонн, были перемещены без участия человека по испытательной трассе длиной в 77,2 км.

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Дочерняя компания группы Knorr-Bremse в США — New York Air Brake LLC установила на локомотивах встроенную систему управления энергопотреблением Leader AutoPilot для автоматического запуска, ускорения, торможения и остановки поезда.

Исключительно под контролем компьютера система стартовала и останавливалась на подъемах, спусках и ровных участках.

По данным компании, система управляет всеми четырьмя системами управления грузовым поездом — дроссельной заслонкой, динамическим тормозом, независимым тормозом и пневматическим тормозом, что обеспечивает точное управление и экономит топливо.