Американцы успешно запустили беспилотный поезд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В американском штате Колорадо успешно провели тестовый запуск тяжелого грузового поезда в беспилотном режиме: три локомотива и 30 груженых вагонов, перевозящих 4725 тонн, были перемещены без участия человека по испытательной трассе длиной в 77,2 км.
Читайте также: В Японии запустили рейсовый автобус без водителя
Дочерняя компания группы Knorr-Bremse в США — New York Air Brake LLC установила на локомотивах встроенную систему управления энергопотреблением Leader AutoPilot для автоматического запуска, ускорения, торможения и остановки поезда.
Исключительно под контролем компьютера система стартовала и останавливалась на подъемах, спусках и ровных участках.
По данным компании, система управляет всеми четырьмя системами управления грузовым поездом — дроссельной заслонкой, динамическим тормозом, независимым тормозом и пневматическим тормозом, что обеспечивает точное управление и экономит топливо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услуги7 ч. назад - 3082 14
НБУ рассказал, сколько валюты продал для сглаживания колебаний курса8 ч. назад - 2138 7
Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити9 ч. назад - 1894 4
Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в КитаеВчера, 23:36 - 1750 3
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году14 ч. назад - 6895 2
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 году14 ч. назад - 6895 2
Курс наличного доллара10 ч. назад - 3762
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услуги7 ч. назад - 3082 14
Межбанк: гривну продолжат атаковать11 ч. назад - 2760
Межбанк: доллар "провалился"4 ч. назад - 2325 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1058
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1020
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1773
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2447
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2835