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Укрзализныця заработала более 1 млрд грн прибыли за полгода

Укрзализныця заработала более 1 млрд грн прибыли за полгода

Прибыль Укрзализныци за первую половину 2019 года составила 1,06 миллиарда гривен – это больше, чем за аналогичный период предыдущего года более чем в два раза.

Такие данные содержатся в финансовой отчетности Укрзализныци, опубликованной на сайте.

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Отмечается, что доходы компании выросли почти на 5 миллиардов гривен, притом что ее расходы выросли всего на 2 миллиарда гривен.

В частности, доходы компании от грузовых перевозок за первые 6 месяцев 2019 года составили 44,2 миллиарда гривен, а от пассажирских – 4,4 миллиарда гривен.

По материалам hromadske.tv
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