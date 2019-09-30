Oxford Ecоnomics улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4% на фоне общего восстановления экономической ситуации и назначения нового правительства, однако ухудшили прогноз на 2021-2022 годы.

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“Сильный мандат нового правительства, более четкие обязательства по проведению реформ и шаги по ослаблению напряженности в отношениях с Россией способствуют восстановлению экономики”, – говорится в отчете Oxford Economics.

Несмотря на растущий официальный оптимизм, аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП, поскольку, несмотря на снижение инфляции, рост частного потребления и накопления капитала остается медленным. По сравнению с августовским обзором Oxford Ecоnomics, прогноз роста экономики Украины в 2020 году сохранен на уровне 2,9%, но ухудшен на 2021 год – с 3,1% до 2,6%, а в 2022 году – с 2,8% до 2,7%.

В новом отчете аналитики также значительно улучшили прогноз курса гривни: на конец 2019 года – с 28,5 грн/$1 до 26,7 грн/$1, в 2020 году – с 29,2 грн/$1 до 28,0 грн/$1, в 2021 году – с 29,9 грн/$1 до 29,2 грн/$1.

Согласно отчету, аналитики незначительно улучшили оценку дефицита текущего счета: с 3,3% до 3,1% ВВП в текущем году, с 3,0% до 2,8% ВВП – в следующем и с 2,4% до 2,3% ВВП – в 2021 году.

Эксперты Oxford Ecоnomics также ухудшили прогноз среднегодовой инфляции: в 2019 году – с 8,1% до 9,0%, в 2020 году – с 7,3% до 7,8% и в 2021 году – с 6,9% до 7,2%.

В Oxford Economics приводят оценку экономического риска для Украины по ряду критериев (наихудшая оценка – 10 баллов). В частности, из-за макроэкономических дисбалансов, высокого внутреннего и внешнего политических рисков и дефолта по суверенному долгу, по совокупному критерию общего экономического риска Украине присвоено 7 баллов – 139 место из 164 стран.