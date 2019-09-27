0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1115 0

Прогноз по курсу на октябрь

Прогноз по курсу на октябрь

Курс гривны в октябре будет колебаться в диапазоне 24-25 грн за доллар и 25,5-27,5 грн за евро. Поддержит гривну высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Аналитики отмечают, что если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату курса гривны в диапазон 25–26 грн за доллар.

При этом они напоминают, что в сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки – 95 млрд грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.

«Высокая доходность по украинским внутренним долговым бумагам в 16% и еврооблигациям в 7%, наряду с укреплением гривны, делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов в сравнении, к примеру, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям в США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.

Читайте также: Morgan Stanley обновил прогноз по курсу гривны

По словам эксперта, усиливают позиции гривны позитивные ожидания по деэскалации военного конфликта на Донбассе, открытию рынка земли, большой приватизации и эффективной антикоррупционной политике. Подтверждает эти ожидания повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов Украины со стороны международных агентств Fitch и Standard & Poor’s.

В то же время сильная гривна уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты или работать в минус. Это уже несколько месяцев ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности и в перспективе может уменьшить доходную часть бюджета по налогу на прибыль.

Даже небольшая пауза в поступлении валюты в страну может развернуть курс гривны, поскольку внешнеторговый баланс остается отрицательным, и экспортеры, уставшие от курсовых ралли, будут сдерживать продажу валюты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.