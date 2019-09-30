Шотландия полностью перейдет на возобновляемую энергию в сфере электроснабжения

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Вскоре Шотландия может полностью перейти на возобновляемую энергию.
Сейчас солнечные, ветровые и гидроэлектростанции на три четверти удовлетворяют потребности страны в электроэнергии.
В 2019 году электроэнергии из ветра было произведено даже больше, чем необходимо.
Согласно докладу организации Scottish Renewables, благоприятные условия для развития ВИЭ были созданы в результате продуманной политики шотландского правительства. В начале 2019 года Шотландия объявила о введении чрезвычайной климатической ситуации и поставила цель полностью отказаться от выбросов до 2045 года.
В сфере электроснабжения эта цель будет достигнута уже в ближайшие годы. Теперь эксперты призывают руководство страны сделать углеродно-нейтральными транспорт и теплоснабжение.
По словам авторов доклада, развитие ВИЭ не только снижает давление на окружающую среду, но и способствует развитию экономики. В настоящее время в этом секторе работает около 17000 шотландцев, а тысячи других заняты на строительстве новых объектов.
Кроме того, развитие чистой энергетики обеспечило местных жителей доступным электричеством. Согласно расчетам специалистов, на данный момент самую дешевую электроэнергию в Шотландии производят солнце и ветер.
В Шотландии строят также приливные электростанции. В 2020 году начнутся работы по сооружению установки на энергии волн мощностью 2 МВт.
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