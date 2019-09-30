Шотландия полностью перейдет на возобновляемую энергию в сфере электроснабжения

Вскоре Шотландия может полностью перейти на возобновляемую энергию.

Сейчас солнечные, ветровые и гидроэлектростанции на три четверти удовлетворяют потребности страны в электроэнергии.

В 2019 году электроэнергии из ветра было произведено даже больше, чем необходимо.

Согласно докладу организации Scottish Renewables, благоприятные условия для развития ВИЭ были созданы в результате продуманной политики шотландского правительства. В начале 2019 года Шотландия объявила о введении чрезвычайной климатической ситуации и поставила цель полностью отказаться от выбросов до 2045 года.

В сфере электроснабжения эта цель будет достигнута уже в ближайшие годы. Теперь эксперты призывают руководство страны сделать углеродно-нейтральными транспорт и теплоснабжение.

По словам авторов доклада, развитие ВИЭ не только снижает давление на окружающую среду, но и способствует развитию экономики. В настоящее время в этом секторе работает около 17000 шотландцев, а тысячи других заняты на строительстве новых объектов.

Кроме того, развитие чистой энергетики обеспечило местных жителей доступным электричеством. Согласно расчетам специалистов, на данный момент самую дешевую электроэнергию в Шотландии производят солнце и ветер.

В Шотландии строят также приливные электростанции. В 2020 году начнутся работы по сооружению установки на энергии волн мощностью 2 МВт.