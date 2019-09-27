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Газ на зиму по летней цене купили более 55 тыс. украинцев - Коболев

Газ на зиму по летней цене купили более 55 тыс. украинцев - Коболев

За месяц действия акции “Газовый запас” для бытовых потребителей ею воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 млн куб. м.

Об этом сообщил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев в Facebook.

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Коболев отметил, что после открытия рынка поставщики смогут предлагать оплату газа равными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ+электроэнергия+энергоаудит+энергоэффективность.

Справка Finance.ua

  • “Нафтогаз” запустил программу “Газовый запас” для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.
  • Воспользоваться предложением смогут теплопроизводители, у которых нет долгов за потребленный газ.
  • Стоимость газа – 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа).
По материалам Finance.UA
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