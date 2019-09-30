Amazon начала продавать дом, который можно сложить и разложить с пульта (фото)

Крупнейший в мире ритейлер Amazon начал продавать готовые дома производства Китайской компании WZH Group. Такой дом использует энергию Солнца и ветра, а также может раскладываться и складываться дистанционно.

Стоимость дома составляет 36,8 тыс. долларов, что намного меньше средней цены постройки своего жилья в США (227 тыс. долларов), передает Business Insider.

Дом от WZH Group оснащен солнечными панелями, ветрогенератором, внутри есть мини-кухня, жилое помещение и ванная комната с раковиной, туалетом и душем.