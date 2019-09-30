Пару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотр

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Возвращение в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции. Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинской власти.
“Ради справедливости стоит сказать, что возвращение техосмотра – это идея не наших чиновников, а того соглашения, которое мы подписали с Евросоюзом. Согласно нему, мы должны вернуть технический осмотр. Чем люди думали, когда подписывали это соглашение – другой вопрос”, – отметил юрист. Конюшко назвал это решение неправильным и пояснил, что лишь 0,3% от общего количества ДТП произошли вследствие плохого технического состояния автомобиля.
По его словам, в Украине после отмены обязательного техосмотра с 2011-го по 2019 гг. количество аварий “не то что увеличилось, а даже уменьшилось”. “Автомобиль – источник повышенной опасности и сам владелец должен в надлежащий способ его поддерживать и эксплуатировать, он несет за это ответственность. Если просто прийти, заплатить 1000 или 2000 грн за наклейку, что ты прошел техосмотр, это не обеспечит отсутствие ДТП”, – заявил автоюрист. В то же время эксперт выразил убеждение, что техосмотр вернут, поскольку украинская власть “хочет выполнить требования ЕС”.
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