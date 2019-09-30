WhatsApp тестирует функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться

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Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться.
Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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“WhatsApp наконец работает над новыми функциями, которые будут доступны в следующих обновлениях. Сегодня мы рады представить функцию “самостоятельно удаляющихся сообщений”“, – говорится в сообщении.
Благодаря этой функции сообщения пользователей автоматически будут удаляться из группового чата, если этого пожелает сам отправитель. Вероятно, в будущем функция будет также доступна не только в групповых чатах, но и в частных.
Пользователи смогут сами выбрать, через какое время (5 секунд или 1 час) их сообщения должны исчезнуть из чата.
После удаления никаких следов сообщения больше не останется.
Отмечается, что в настоящее время функция пока тестируется в бета-режиме обновлений мессенджера. Также неизвестно, когда она станет доступной для всех желающих ее протестировать.
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