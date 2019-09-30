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WhatsApp тестирует функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться

WhatsApp тестирует функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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“WhatsApp наконец работает над новыми функциями, которые будут доступны в следующих обновлениях. Сегодня мы рады представить функцию “самостоятельно удаляющихся сообщений”“, – говорится в сообщении.

Благодаря этой функции сообщения пользователей автоматически будут удаляться из группового чата, если этого пожелает сам отправитель. Вероятно, в будущем функция будет также доступна не только в групповых чатах, но и в частных.

Пользователи смогут сами выбрать, через какое время (5 секунд или 1 час) их сообщения должны исчезнуть из чата.

После удаления никаких следов сообщения больше не останется.

Отмечается, что в настоящее время функция пока тестируется в бета-режиме обновлений мессенджера. Также неизвестно, когда она станет доступной для всех желающих ее протестировать.

По материалам УКРИНФОРМ
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