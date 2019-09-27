Правительство изучает вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию

Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, обратившимися в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Он заявил о начале отопительного сезона, который стартует через две недели, и рассказал, что власти активно готовятся к этому.

“Несколько акцентов. Все, кто потребует – получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию”, – заявил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой, и правительство приложит максимум усилий для этого.

“Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства”, – отметил он.