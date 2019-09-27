Правительство изучает вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, обратившимися в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Читайте также: Кто может потерять право на субсидию
Он заявил о начале отопительного сезона, который стартует через две недели, и рассказал, что власти активно готовятся к этому.
“Несколько акцентов. Все, кто потребует – получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию”, – заявил Гончарук.
Премьер-министр добавил, что все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой, и правительство приложит максимум усилий для этого.
“Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкийВчера, 14:38 - 1718 9
Гончарук рассказал, как победить контрабандуВчера, 14:13 - 2187 6
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5978 3
Гончарук о дальнейшей работе ФЛП: Малым переживать не стоитВчера, 11:05 - 2639 3
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостьюВчера, 12:10 - 7574 9
Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйствВчера, 16:01 - 5978 3
Межбанк: ждем "американские горки"Вчера, 11:20 - 4426
Morgan Stanley обновил прогноз по курсу гривныВчера, 17:03 - 3649 1
Вступили в силу новые правила начисления субсидийВчера, 20:01 - 3635
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 705
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 832
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1519
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2180
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2741