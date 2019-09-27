Nissan показал футуристический автомобиль для мегаполисов (фото)

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Японский автопроизводитель Nissan показал концепт автомобиля футуристической модели Imk.
Об этом сообщает портал Motor1.
“Компания (Nissan — ред.) рассекретила концепт IMk – слегка футуристический транспорт для мегаполисов недалекого будущего”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, гибрид хэтчбека и минивэна в традиционном для японских автомобилей получился небольшим – 3 434 мм в длину, 1 512 мм в ширину и 1 644 мм в высоту.
Отмечается, что некоторые идеи, реализованные в салоне автомобиля, вполне могут очень скоро появиться на серийных машинах. Например, отделка для оформления интерьера салона может состоять из альтернативных коже синтетических материалов, таких как ткань и дерево (даже на передней панели и дверных картах).
Автомобиль может общается с водителем при помощи проекционных дисплеев. При этом привычные мониторы в салоне IMk отвечают только за картинку с боковых камер заднего вида.
А водитель отдает машине команды путем нажатия сенсорных кнопок: физическими в концепте остались только клавиша запуска двигателя и селектор режимов движения.
Модель IMk также снабжена автопилотом.
Отмечается, что Nissan не раскрыл никаких технических характеристик концепта, уточнив лишь, что он оснащен единственным электромотором и построен на некоей новой платформе.
Возможно, больше деталей будет обнародовано в ходе Токийского автосалона, где дебютирует IMk.
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