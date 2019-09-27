0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Nissan показал футуристический автомобиль для мегаполисов (фото)

Nissan показал футуристический автомобиль для мегаполисов (фото)

Японский автопроизводитель Nissan показал концепт автомобиля футуристической модели Imk.

Об этом сообщает портал Motor1.

“Компания (Nissan — ред.) рассекретила концепт IMk – слегка футуристический транспорт для мегаполисов недалекого будущего”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, гибрид хэтчбека и минивэна в традиционном для японских автомобилей получился небольшим – 3 434 мм в длину, 1 512 мм в ширину и 1 644 мм в высоту.

Отмечается, что некоторые идеи, реализованные в салоне автомобиля, вполне могут очень скоро появиться на серийных машинах. Например, отделка для оформления интерьера салона может состоять из альтернативных коже синтетических материалов, таких как ткань и дерево (даже на передней панели и дверных картах).

Автомобиль может общается с водителем при помощи проекционных дисплеев. При этом привычные мониторы в салоне IMk отвечают только за картинку с боковых камер заднего вида.

А водитель отдает машине команды путем нажатия сенсорных кнопок: физическими в концепте остались только клавиша запуска двигателя и селектор режимов движения.

Модель IMk также снабжена автопилотом.

Отмечается, что Nissan не раскрыл никаких технических характеристик концепта, уточнив лишь, что он оснащен единственным электромотором и построен на некоей новой платформе.

Возможно, больше деталей будет обнародовано в ходе Токийского автосалона, где дебютирует IMk.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.