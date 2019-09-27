Завод Коломойского, который заключил мировое соглашение с НБУ, подал в суд на ПриватБанк

«Никопольский завод ферросплавов», который относится к так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского, подал иск на общую сумму 22 миллиона гривен на ПриватБанк. Накануне этот завод заключал мировое соглашение с Нацбанком на эту же сумму.

Соответствующие сведения содержатся в судебном реестре.

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Отмечается, что в суде компания Коломойского хочет получить возмещение на сумму, аналогичную той, которую накануне предприятие выплатило Национальному банку в пределах мирового соглашения. Соглашение заключили с кредитами рефинансирования, которые НБУ выдал ПриватБанку еще до национализации, а «Никопольский завод ферросплавов» тогда выступил по ним поручителем.

Следует указать, что суд оставил иск без движения из-за того, что в нем были ошибки, однако дал время истцу их исправить.