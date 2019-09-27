Принятые законы о РРО и "кэшбэке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения - глава ГНС

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“Принятые законы о РРО и “кэшбэке” не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения”, – сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.
Об этом он сказал в ходе встречи с предпринимателями, которые у Офиса Президента требовали ветировать принятые парламентом законы №1053-1 и №1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
С 1 января 2021 года увеличивается предельный объем доходов плательщиков единого налога II группы:
Введение программных регистраторов расчетных операций (РРО) никоим образом не коснется физических лиц и ФЛП I группы налогообложения.
Для других групп программные РРО будут бесплатны.
Скачивать приложение можно уже сейчас на вебпортале Государственной налоговой службы.
Любой заявитель, который дает информацию о таких нарушениях, должен идентифицировать себя через собственный электронный кабинет налогоплательщика.
Покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца в отношении него, но, в первую очередь, – оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе.
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
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