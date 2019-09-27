Принятые законы о РРО и "кэшбэке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения - глава ГНС

“Принятые законы о РРО и “кэшбэке” не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения”, – сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Об этом он сказал в ходе встречи с предпринимателями, которые у Офиса Президента требовали ветировать принятые парламентом законы №1053-1 и №1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

С 1 января 2021 года увеличивается предельный объем доходов плательщиков единого налога II группы:

Планка поднимается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Часть предпринимателей, которые сейчас работают на III группе, перейдут на II, что означает уменьшение налога.

Введение программных регистраторов расчетных операций (РРО) никоим образом не коснется физических лиц и ФЛП I группы налогообложения.

Для других групп программные РРО будут бесплатны.

Скачивать приложение можно уже сейчас на вебпортале Государственной налоговой службы.

Любой заявитель, который дает информацию о таких нарушениях, должен идентифицировать себя через собственный электронный кабинет налогоплательщика.

Покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца в отношении него, но, в первую очередь, – оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua

У налоговой службы есть год до введения фискализации плательщиков единого налога отдельных отраслей и полгода до момента ввода программных регистраторов расчетных операций.