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Принятые законы о РРО и "кэшбэке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения - глава ГНС

Принятые законы о РРО и "кэшбэке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения - глава ГНС

“Принятые законы о РРО и “кэшбэке” не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения”, – сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Об этом он сказал в ходе встречи с предпринимателями, которые у Офиса Президента требовали ветировать принятые парламентом законы №1053-1 и №1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

С 1 января 2021 года увеличивается предельный объем доходов плательщиков единого налога II группы:

  • Планка поднимается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
  • Часть предпринимателей, которые сейчас работают на III группе, перейдут на II, что означает уменьшение налога.

Введение программных регистраторов расчетных операций (РРО) никоим образом не коснется физических лиц и ФЛП I группы налогообложения.

Для других групп программные РРО будут бесплатны.

Скачивать приложение можно уже сейчас на вебпортале Государственной налоговой службы.

Любой заявитель, который дает информацию о таких нарушениях, должен идентифицировать себя через собственный электронный кабинет налогоплательщика.

Покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца в отношении него, но, в первую очередь, – оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua

  • У налоговой службы есть год до введения фискализации плательщиков единого налога отдельных отраслей и полгода до момента ввода программных регистраторов расчетных операций.
  • За год переходного периода в ГНС совместно с Минфином проанализируют ситуацию с покрытием Интернета в стране и на основании этого будут внесены соответствующие изменения, которые урегулируют вопрос, где можно работать без использования РРО ввиду отсутствия Интернета.
По материалам Finance.UA
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