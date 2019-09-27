Fitch ухудшил прогноз темпов роста мирового ВВП

Прогноз роста мировой экономики в 2019-20 году был снижен на 0,2% из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.

Об этом свидетельствует доклад агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 года.

Прогнозируется, что глобальный рост экономики сократится до 2,6% в этом году и до 2,5% в следующем году (в 2018 году мировое ВВП возросло на 3,2%). Отмечается, что это будет самый медленный темп роста с 2012 года, когда кризис в еврозоне достиг своего пика.

По данным агентства, прогноз роста Китая на 2020 год был пересмотрен до 5,7% с 6,0%, а прогноз еврозоны был снижен до 1,1% с 1,3% в июне. Прогноз роста экономики США на 2020 год также был понижен на 0,1% до 1,7%. В Fitch ожидают, что рост экономики замедлится во всех 20 развитых и развивающихся странах, охваченных анализом, за исключением Японии.

“Новые тарифные меры США, объявленные в августе, приведут к тому, что эффективная тарифная ставка на китайский импорт возрастет почти до 25% к концу этого года. Снижение темпов роста в Китае продлит спад в мировой торговле и производстве, что, в свою очередь, будет продолжать оказывать давление на расширение еврозоны. Особенно пострадала Германия из-за ее крайне открытой экономики”, – говорится в докладе.