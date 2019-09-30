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Автоюрист разъяснил нюансы отмены акциза на импорт автомобилей

Автоюрист разъяснил нюансы отмены акциза на импорт автомобилей

В Украине в случае отмены акциза на импорт авто, продажи новых автомобилей не вырастут. При этом б/у иномарок на дорогах станет значительно больше.

Об этом эфире ObozTV рассказал автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект №2132, внесенный в Верховную Раду.

По его словам, в случае принятия законопроекта автомобили подешевеют, поскольку именно акциз занимает наибольшую часть в таможенных платежах.

«Возможно, решили улучшить людям жизнь. Но вопрос по поводу 15-летних автомобилей и старше, в которых может быть проблема с экологией. В данном случае надо было поставить блок в соответствии с уровнем Евро – не меньше Евро-5, например, или Евро-4. Тогда бы я логику в этом видел. А так мы снова получим десятки тысяч «Ауди-80 1990 года», – считает Конюшко.

По материалам autonews.ua
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