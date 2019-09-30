Автоюрист разъяснил нюансы отмены акциза на импорт автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в случае отмены акциза на импорт авто, продажи новых автомобилей не вырастут. При этом б/у иномарок на дорогах станет значительно больше.
Об этом эфире ObozTV рассказал автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект №2132, внесенный в Верховную Раду.
По его словам, в случае принятия законопроекта автомобили подешевеют, поскольку именно акциз занимает наибольшую часть в таможенных платежах.
«Возможно, решили улучшить людям жизнь. Но вопрос по поводу 15-летних автомобилей и старше, в которых может быть проблема с экологией. В данном случае надо было поставить блок в соответствии с уровнем Евро – не меньше Евро-5, например, или Евро-4. Тогда бы я логику в этом видел. А так мы снова получим десятки тысяч «Ауди-80 1990 года», – считает Конюшко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотр6 ч. назад - 1186 6
В Киеве появились автоугонщики по методу «деньги под дворниками»8 ч. назад - 2364 3
За какие услуги ЖКХ украинцы не хотят платить - ГосстатВчера, 18:25 - 1110 3
Когда в Украине прожиточный минимум будет 4 тысячи — версия Гончарука3 ч. назад - 668 2
Xiaomi представила "умный" очиститель воздуха12 ч. назад - 410 1
Forbes назвал имя самого богатого человека в СШАВчера, 22:17 - 4346
Украинцам изменили минимальный пенсионный возраст - решение КС2 ч. назад - 3917
Что нужно делать, чтобы получить субсидию по новым правилам5 ч. назад - 3443
В Киеве появились автоугонщики по методу «деньги под дворниками»8 ч. назад - 2364 3
Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон (инфографика)Вчера, 21:03 - 1989
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Вчера, 12:10 - 324
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1335
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1240
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2357
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2701