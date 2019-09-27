Правительство обещает финансово поддерживать тех, кто тратит более 15% доходов на коммуналку

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Кабинет Министров Украины будет финансово поддерживать украинские семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% от своих доходов.
Об этом говорится в программе действий правительства, текст которого появился на сайте парламента.
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“Энергетические ресурсы – это рыночный товар. На рынке должно быть много покупателей и продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены. Топливно-энергетический сектор должен четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов.
Мы уменьшим государственное вмешательство в указанную сферу, однако обеспечим через адресные субсидии надежную защиту уязвимых потребителей и ответственный контроль за монополиями. Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% от своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства”, – сообщается в тексте.
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