Правительство обещает финансово поддерживать тех, кто тратит более 15% доходов на коммуналку

Кабинет Министров Украины будет финансово поддерживать украинские семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% от своих доходов.

Об этом говорится в программе действий правительства , текст которого появился на сайте парламента.

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“Энергетические ресурсы – это рыночный товар. На рынке должно быть много покупателей и продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены. Топливно-энергетический сектор должен четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов.

Мы уменьшим государственное вмешательство в указанную сферу, однако обеспечим через адресные субсидии надежную защиту уязвимых потребителей и ответственный контроль за монополиями. Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% от своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства”, – сообщается в тексте.