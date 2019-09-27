Cronvest – новое имя крупнейшего в Украине залогового сервиса

Cronvest – новое имя крупнейшего залогового сервиса с филиалами по Украине. Лидер рынка, компания Каштан – 2000, заявила о ребрендинге. «Мы сохраняем наши лучшие традиции, но стремительно движемся вперед» – сообщают в компании. Имея за плечами 20 лет опыта на рынке кредитования и тысячи благодарных клиентов, команда компании не собирается сбавлять обороты, напротив, они ищут все новые и новые пути ускорения услуги займов под залог авто.

На протяжении всей своей деятельности, целью компании было сделать процесс получения денег под залог авто, еще более быстрым, комфортным и доступным. Именно Каштан 2000 – первая в Украине компания, запустившая услугу «авто в ходу», когда вы можете получить деньги и продолжать пользоваться своим автомобилем. И это без переоформления права собственности. Прозрачные условия и открытость компании позволили компании удерживать позицию лидера на протяжении многих лет работы. Это подтверждается наградами Лидер Года в 2017 и 2018 годах.

Итак, почему Каштан 2000 стал Cronvest (Кронвест)?

Название появилось не просто так, оно содержит в себе суть работы компании – объединение заемщиков и инвесторов. Название составлено из трех слов, Credit- money- invest = Cronvest.

Cronvest – это больше, чем автоломбард. Это быстрый и надежный залоговый сервис. В Кронвест вам не нужно оправдываться, на какие именно цели вам нужны деньги. Вас просто поддерживают в любом деле, любом начинании, и готовы выдать вам деньги. Просто и без лишних вопросов. Так же в Cronvest (Кронвест) не нужны справки о доходах и идеальная кредитная история.

Основной принцип компании – открытые, прозрачные условия и соблюдение договоренностей с обеих сторон. Как со стороны заемщика, так и инвестора. Кронвест работает только с залоговым кредитованием так как в таких сделках, и заемщик и инвестор находятся в равных условиях. А компания является гарантом соблюдения договоренностей.

Здесь вы можете быть уверенны, что сделка будет составлена в соответствии всех норм и правил действующего законодательства Украины. И каждая сторона получит то, о чем договаривались изначально.

Для кого будут полезны услуги Cronvest

Кронвест – это оптимальное решение в случае, когда вам срочно требуются деньги без лишней суеты в виде справок и времени, потраченного на их оформление. Иногда люди ошибочно считают, что пользоваться такими кредитами можно только в чрезвычайных ситуациях. Но на практике, всё больше клиентами Кронвест становятся малые и средние предприниматели.

Почему? Потому, что здесь они могут получить большие суммы на решение бизнес задач в течении 1-2 часов. Это быстро, удобно и выгодно. Доля отказов в компании Cronvest для таких займов не превышает пяти процентов. Процедура оформления занимает около часа, а сумма, которую получает клиент на руки составит до 80% стоимости залога.

Банки и другие финансовые структуры имеют сложную бюрократическую систему, которая замедляет процесс выдачи необходимой суммы денег, а значит тормозят развитие вашего бизнеса. Cronvest (Кронвест) всегда быстро и безопасно предоставит вам деньги без лишних вопросов. Таким образом ваши дела не стоят на месте.

Cronvest ломает стереотипы о займах в Украине. За 20 лет работы компания постоянно развивается и совершенствует свои услуги. Филиалы компании представлены в крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове. И, как сообщает руководство компании, на этом они не собираются останавливаться.

Воспользовавшись однажды услугами компании Кронвест, вы порекомендуете ее своим друзьям и бизнес партнерам.