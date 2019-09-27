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Ощадбанк сообщает о начале предзаказов на NFC-кольца

Ощадбанк сообщает о начале предзаказов на NFC-кольца

Ощадбанк совместно с Visa разработали NFC-кольца, которыми можно рассчитываться в местах, где действует бесконтактная технология оплаты.

Как указывают в Ощадбанке, 86% POS-терминалов в Украине сейчас поддерживают эту технологию.

Как рассчитываться кольцом: нужно поднести руку, на которой есть кольцо, к терминалу. После этого оплата будет осуществлена успешно.

Как сообщается, кольцо сделано из керамики и не имеет лишних металлических деталей. Представлено в двух цветах.

К тому же оно является водостойким.

В продаже NFC-кольца появятся через несколько месяцев.

По материалам Finance.UA
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