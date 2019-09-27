Нерезиденты увеличили вложения в гривневые гособлигации

В течение недели 23-27 сентября нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на 8663,87 млн грн до 97787,09 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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По данным Национального банка, почти весь портфель нерезидентов состоит из гривневых облигаций (95066,15 млн грн). На ОВГЗ в долларах приходится 1395,59 млн грн, в евро – 1325,35 млн грн.

При этом с начала года портфель нерезидентов вырос в 15,4 раз (на 91437,73 млн грн) – с 6349,36 млн грн.

По данным НБУ, коммерческие банки Украины по состоянию на 27 сентября владели ОВГЗ на сумму 347641,99 млн грн, юридические лица – 26403,46 млн грн, физические лица – 10069,46 млн грн (всего – 384114,91 млн грн)

Таким образом, доля нерезидентов достигла 20,3% в объеме ОВГЗ в обращении (не учитывая портфель НБУ).