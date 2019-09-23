Минфин планирует в будущем выпускать исключительно гривневые ОВГЗ

Министерство финансов планирует в будущем выпускать облигации внутреннего государственного займа, номинированные только в национальной валюте.

Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сказал на Украинском финансовом форуме.

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«В 2017 году гривневые займы были только 32 млрд грн, сейчас это 194 млрд грн. Долларовые займы примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Фактически мы не можем уменьшить долларовые займы только потому, что банки не имеют альтернативных источников, куда аолоцировать ликвидность», – сказал он.

Буца добавил, что в этом году Минфин выпускает меньше ОВГЗ, номинированных в евро.

«В принципе, на будущее наша цель перейти исключительно на гривневые займы на локальном рынке. На данный момент гривневые займы уже дают нам возможность финансировать большинство наших потребностей. 50% потребностей на этот год мы профинансировали за счет исключительно гривны», – сообщил замминистра.

Он отметил, что одним из ключевых рисков для управления долгом в Украине является большая доля валютного долга, поскольку девальвация национальной валюты существенно увеличивает соотношение долга к ВВП, как это произошло в 2014 году.

«Увеличение гривневой компоненты позволяет снизить этот риск довольно существенно», – добавил Буца.