Минфин планирует в будущем выпускать исключительно гривневые ОВГЗ

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Министерство финансов планирует в будущем выпускать облигации внутреннего государственного займа, номинированные только в национальной валюте.
Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сказал на Украинском финансовом форуме.
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«В 2017 году гривневые займы были только 32 млрд грн, сейчас это 194 млрд грн. Долларовые займы примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Фактически мы не можем уменьшить долларовые займы только потому, что банки не имеют альтернативных источников, куда аолоцировать ликвидность», – сказал он.
Буца добавил, что в этом году Минфин выпускает меньше ОВГЗ, номинированных в евро.
«В принципе, на будущее наша цель перейти исключительно на гривневые займы на локальном рынке. На данный момент гривневые займы уже дают нам возможность финансировать большинство наших потребностей. 50% потребностей на этот год мы профинансировали за счет исключительно гривны», – сообщил замминистра.
Он отметил, что одним из ключевых рисков для управления долгом в Украине является большая доля валютного долга, поскольку девальвация национальной валюты существенно увеличивает соотношение долга к ВВП, как это произошло в 2014 году.
«Увеличение гривневой компоненты позволяет снизить этот риск довольно существенно», – добавил Буца.
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