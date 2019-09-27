В S&P повысили рейтинг Украины

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня «В» с «В-».

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Агентство также повысило рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaА» с «uaВВB». и подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «В». Прогноз – стабильный.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы. В то же время экономика восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года.

Аналитики Standard & Poor’s положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии роста экономики, а показатели по бюджетному и внешнеэкономическому секторам превысят прогнозы агентства. Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ или если кредитование в секторе будет расти и ограничение на движение капитала будет отменено.