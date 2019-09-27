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В Nord Stream 2 придется вложить еще сотни миллионов евро

В Nord Stream 2 придется вложить еще сотни миллионов евро

Строительство газопровода Nord Stream 2 не только затягивается, но и становится все дороже.

Об этом сообщает немецкая радиокомпания NDR.

“Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 намного дороже, чем запланировано”, – говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, это связано с задержкой процедуры утверждения в Дании. Датское энергетическое агентство, которое отвечает за процесс утверждения, сообщило NDR, что заявки рассматриваются. На данный момент невозможно оценить, когда процесс будет завершен.

Представитель Nord Stream 2 назвал действия Дании тактикой остановки. Многомесячная задержка с получением разрешения может привести к дополнительным расходам в “несколько сотен миллионов евро”.

Трубопровод уже стоит более 9 миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб.

СМИ напоминает, что власти Королевства не одобрили первую заявку на строительство Nord Stream 2 в 2017 году через свои территориальные воды.

В результате газотранспортный консорциум был вынужден подать на рассмотрение два альтернативных маршрута. Пришлось осуществлять дальнейшие исследования морского дна и делать новые оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно информации компании, оба альтернативных маршрута теперь могут быть утверждены в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве.

Изначально “Газпром” планировал начать поставлять российский природный газ в ЕС до конца этого года.

По материалам УКРИНФОРМ
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