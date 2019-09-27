Uber представил новое приложение, объединяющее поездки, доставку еды и другие опции

Компания Uber представила ряд новых продуктов и функций во время презентации в Сан-Франциско.

В частности, было показано видение фирменного приложения следующего поколения, которое будет объединять все доступные сервисы (“Поездки”, “Заказать еду” и другие опции), чтобы пользователь мог выбрать именно то, что ему нужно в данный момент. Новое приложение в настоящее время тестируется в сотнях городов США и мира.

Чтобы убедиться, что пользователь садится в нужную машину, теперь он сможете выбрать опцию получения уникального четырехзначного PIN-кода, который нужно озвучить вашему водителю. Водитель сможет начать поездку в приложении только после ввода правильного PIN-кода. Также компания работает над новой технологией, которая использует ультразвуковые волны для автоматической проверки того, что пользователь находитесь в нужном автомобиле.

Пассажирам больше не придется ждать завершения поездки, чтобы сообщить о проблеме Uber. Вскоре они увидят опцию «Сообщить о проблеме» в Центре безопасности (синий значок щита), который позволит им сообщать о проблеме безопасности во время поездки. Команда безопасности Uber свяжется с пользователем после поездки.

В прошлом году была добавлена кнопка вызова помощи в приложение Uber, чтобы пользователи и водители могли напрямую связаться с 911 в случае чрезвычайной ситуации. Теперь также добавлена возможность отправлять текстовые сообщения на номер 911 в городах и округах, которые поддерживают эту технологию. Компания автоматически составит текстовое сообщение, включив в него сведения о поездке, такие как марка и модель автомобиля, номерной знак и местоположение, чтобы операторы 911 могли быстро ответить.

Будет запущена улучшенная проверка идентификационных данных в режиме реального времени. С 2016 года существовала проверка идентификационных данных в режиме реального времени, которая помогала убедиться, что водитель за рулем соответствует учетной записи в системе. Проверка начинала с обычных селфи, тогда как обновление предлагает водителю сделать случайную серию базовых движений — подмигивание, улыбка и/или поворот головы — тем самым добавив еще один уровень безопасности.

К концу октября пользователи в более чем 200 городах по всему миру будут получать уведомление в приложении в случае высадки возле велодорожки. Это напоминание поможет пользователям убедиться в безопасности, прежде чем открыть дверь автомобиля.