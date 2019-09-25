Киевские застройщики задолжали около 2 млрд грн

Киевские застройщики должны выплатить городу минимум 2 млрд грн взносов долевого участия.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

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По его словам, нынешняя система начисления паевого участия позволяет бизнесменам, представляющим эту сферу, практически безнаказанно избегать уплаты.

«Видимо, у застройщиков есть еще и другие платежи – по коррумпированной схеме, которые нужно оплачивать. На данный момент перед Киевом существует задолженность по оплате долевого участия, – рассказал Геннадий Плис. – Сумма задолженности существенная, однако пока мы не создадим прозрачные и понятные застройщикам условия оплаты, будут работать теневые схемы».

В свою очередь депутат Ольга Балицкая напомнила, что Киевсовет больше не будет иметь полномочия освобождать застройщика от уплаты паевого участия.

«У нас больше нет и не будет таких полномочий. Это позволит исключить коррумпированную составляющую», – убеждена депутат.

Паевой взнос на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры будет рассчитываться по одной формуле для всех участников рынка. Вся документация, договоры и платежи будут вестись онлайн.

«Это приблизит нас к Европе не на словах, а в реальных делах», – убежден Геннадий Плис.