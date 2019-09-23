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В МЭРТ назвали факторы повышения устойчивости украинской экономики

В МЭРТ назвали факторы повышения устойчивости украинской экономики

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук считает, что необходимо завершить реформу судебной системы, провести антикоррупционные действия и активизировать процессы дерегуляции.

Об этом он рассказал он в ходе Украинского финансового форума, организованного ICU.

«Украинская экономика демонстрирует неплохие экономические результаты. Основные факторы – благоприятная внешняя среда, устойчивое макроэкономическое управление и амбициозные планы правительства по существенным изменениям в экономике», – заявил Николайчук.

Он отметил, что внешняя устойчивость Украины улучшилась.

«Дальнейшее улучшение зависит от проведения реформы судебной системы, антикоррупционных действий, дерегуляции», – перечислил Сергей Николайчук.

По материалам Финансовый клуб
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