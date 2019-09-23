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НБУ оценил влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны

НБУ оценил влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны

На курс гривны прекращение транзита газа из России через Украину существенно не повлияет, пострадает сама газотранспортная система, которая может прекратить работу.

Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью 7 каналу.

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“Прекращая транзит, страна теряет где-то 2-3 миллиарда долларов. Если все будет стабильно, при этом гривна девальвирует максимум на 20-50 копеек. Если же в этот момент, например, будет расти экспортная выручка, то все может покрыться”, – подчеркнул Эмал Бахтари.

Он подчеркнул, что для Украины прекращение транзита – не слишком хорошо в другом аспекте. Ведь система транзита газа специально создана для реализации этих задач. Поэтому при условии, что газотранспортная система не будет работать, по мнению Бахтари, “потери будут совсем другие”.

По материалам УНН
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