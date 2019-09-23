НБУ оценил влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны

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На курс гривны прекращение транзита газа из России через Украину существенно не повлияет, пострадает сама газотранспортная система, которая может прекратить работу.
Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью 7 каналу.
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“Прекращая транзит, страна теряет где-то 2-3 миллиарда долларов. Если все будет стабильно, при этом гривна девальвирует максимум на 20-50 копеек. Если же в этот момент, например, будет расти экспортная выручка, то все может покрыться”, – подчеркнул Эмал Бахтари.
Он подчеркнул, что для Украины прекращение транзита – не слишком хорошо в другом аспекте. Ведь система транзита газа специально создана для реализации этих задач. Поэтому при условии, что газотранспортная система не будет работать, по мнению Бахтари, “потери будут совсем другие”.
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