Мининфраструктуры хочет восстановить прямое авиасообщение между Украиной и Японией

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Министр инфраструктуры Украины подчеркнул необходимость восстановления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с Послом Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает пресс-служба министерства.
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По его словам, это станет не только положительным сигналом для бизнеса, но и будет способствовать развитию туризма.
Министр также отметил заинтересованность в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по привлечению японских инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Украины, в частности, в ближайшей перспективе, – в проект по строительству моста через реку Южный Буг в Николаеве.
Владислав Криклий отметил, что за последние недели Верховной Радой Украины принято несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, относительно осуществления габаритно-весового контроля и внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда. Совместно с народными депутатами Украины продолжается активная работа над закопроектами о внутреннем водном транспорте и о железнодорожном транспорте. Обновление законодательной базы в сфере транспорта дает возможность для реализации концессионных проектов.
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