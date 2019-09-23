Мининфраструктуры хочет восстановить прямое авиасообщение между Украиной и Японией

Министр инфраструктуры Украины подчеркнул необходимость восстановления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с Послом Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает пресс-служба министерства.

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По его словам, это станет не только положительным сигналом для бизнеса, но и будет способствовать развитию туризма.

Министр также отметил заинтересованность в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по привлечению японских инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Украины, в частности, в ближайшей перспективе, – в проект по строительству моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Владислав Криклий отметил, что за последние недели Верховной Радой Украины принято несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, относительно осуществления габаритно-весового контроля и внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда. Совместно с народными депутатами Украины продолжается активная работа над закопроектами о внутреннем водном транспорте и о железнодорожном транспорте. Обновление законодательной базы в сфере транспорта дает возможность для реализации концессионных проектов.