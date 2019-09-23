МВФ начал обсуждение новой 3-летней программы для Украины

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Киев сообщила, что обсуждение новой 3-летней программы поддержки МВФ продолжится в ближайшие недели.
Об этом сообщил руководитель миссии Рон ван Роден, передает пресс-служба представительства МВФ в Украине.
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“После нынешних выборов власть теперь имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь более мощного роста, для улучшения жизненного уровня всех украинцев, одновременно защищая макроэкономическую стабильность. Власть обратилась с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей, давая якорь для экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия начала обсуждение по новой 3-летней программе при поддержке МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования”, – говорится в сообщении.
Он сообщил, что за последние две недели эксперты миссии провели дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности, в отношении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также ключевых мероприятий реформирования.
“Кроме того, была отмечена важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных издержек, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков. Обсуждения новой программы продолжатся в ближайшие недели”, – сказал глава миссии.
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