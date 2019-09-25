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Hyundai разработал подушки безопасности, которые будут выстреливать между пассажирами

Hyundai разработал подушки безопасности, которые будут выстреливать между пассажирами

Компания Hyundai разработала новые подушки безопасности, которых ещё нет ни у одного автопроизводителя в мире. Они защитят водителя от удара со стороны переднего пассажира и, наоборот, переднего пассажира от удара со стороны водителя.

В современных автомобилях водители и пассажиры со всех сторон защищены подушками безопасности. Даже для колен есть защита, хотя эффективность её весьма сомнительна. Но Hyundai обнаружил одно слабое место в защите – между водителем и передним пассажиром. Эта область действительно свободна от систем безопасности.

Инженеры Hyundai разработали новую специальную подушку безопасности, которая заполняет пространство между водителем и передним пассажиром. Она разворачивается со стороны водителя, и покрывает торс и голову.

Южнокорейская компания говорит, что их новая подушка безопасности предназначена для защиты водителя и переднего пассажира во время аварии. Вероятность травмы головы при ДТП в этом случае снижается на 80%.

Нужно отметить, что если во время ДТП переднего пассажира нет, подушка безопасности всё равно открывается. Таким образом водитель защищен от удара со стороны переднего пассажира.

Когда автомобили Hyundai начнут оснащаться такими подушками безопасности – пока не известно. Южнокорейская компания планирует в будущем все свои модели оснастить такой защитой.

По материалам autonews.ua
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