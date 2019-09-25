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Объём рынка устройств для «умного» дома превысит $100 млрд в 2019 году

Объём рынка устройств для «умного» дома превысит $100 млрд в 2019 году

Компания Strategy Analytics прогнозирует, что в текущем году затраты на устройства для «умного» дома, сопутствующие сервисы и услуги по установке превысят знаковую отметку в $100 млрд.

В частности, как прогнозируется, расходы достигнут $103 млрд. В период до 2023 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 11 %. В результате, к 2023-му объём отрасли увеличится до $157 млрд.

В нынешнем году на всевозможные устройства для смарт-жилища придётся $55 млрд, или 54 % в общем объёме затрат. Показатель CAGR в данном сегменте прогнозируется на уровне 10 %. Таким образом, в 2023-м размер данного сегмента вырастет до $81 млрд.

Отмечается, что в конце прошлого года по всему миру насчитывалось более 200 млн домохозяйств, использующих как минимум одно «умное» устройство. К 2023-му эта цифра увеличится ещё на 100 млн.

Аналитики также прогнозируют, что в конце 2023 года в использовании будут находиться более 6,4 млрд всевозможных устройств для смарт-жилища, или в среднем 21 устройство на домохозяйство.

По материалам 3dnews.ru
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